Próximo de ser vendido, Matheus Alves é liberado de reapresentação do São Paulo

O meia-atacante Matheus Alves foi liberado pela diretoria do São Paulo e não se reapresentou junto ao restante do elenco, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador está próximo de ser vendido pelo Tricolor ao CSKA Moscou, da Rússia.

Matheus Alves também não havia sequer sido relacionado para o embate do sub-20 do São Paulo contra o Bahia, na última quarta-feira. O último compromisso do meia foi no dia 18 de junho, diante do Athletico-PR, pelo Brasileiro da categoria.

A informação sobre a liberação de Alves foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A venda de Matheus Alves ao CSKA Moscou está bem encaminhada. O clube russo deve desembolsar cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,9 milhões na cotação atual) para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos.

Se o acordo de fato for costurado entre as diretorias, o São Paulo ainda teria direito a 25% de mais-valia. Essa porcentagem deve valer caso Alves seja vendido pelo CSKA, futuramente, por um valor superior ao que foi comprado.

Matheus Alves foi promovido ao profissional nesta temporada após se destacar na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O meia passou a ganhar mais chances na equipe cima em meio à onda de lesões que assolou o elenco nos últimos dois meses.

No profissional do São Paulo, Matheus Alves soma 15 partidas e duas assistências. Sua última aparição no time de cima foi no dia 27 de maio, quando foi titular e disputou cerca de 60 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Talleres-ARG, pela última rodada da Libertadores.