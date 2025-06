Quanto o Palmeiras já ganhou no Mundial? Veja valor da premiação até aqui

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras acumulou até o momento R$ 146,7 milhões pela participação da Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde está classificado para as oitavas de final e terá o Botafogo pela frente, sábado, às 13h (de Brasília).

O que aconteceu

Além da participação, a Fifa também premia por vitória, empate e classificação no Mundial de Clubes. O Palmeiras avançou às oitavas de final como líder do Grupo A, com cinco pontos.

O Alviverde somou uma vitória e depois empates durante a fase de grupos. Veja, abaixo, a soma dos R$ 146,7 milhões:

Participação - R$ 83,5 milhões

Uma vitória - R$ 11 milhões

Dois empates - R$ 11 milhões

Vaga nas oitavas - R$ 41,2 milhões

Premiação por fase Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória (R$ 11 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,5 milhões)

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões)

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,3 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões)

Bolada pode aumentar em caso de vitória no confronto brasileiro. Todos os times que avançam às quartas garantem 13,125 milhões de dólares (cerca de R$ 72,7 milhões).

A Fifa distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,57 bilhões na cotação atual) em prêmios. No caso de título de um brasileiro, o clube pode faturar até R$ 558 milhões.

