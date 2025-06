Pantoja aprova disputa contra 'guerreiro Maori' no UFC 317 e crava: "Posso nocautear"

Atual campeão peso-mosca (57 kg), o brasileiro Alexandre Pantoja sobe no octógono do UFC 317 neste sábado (28), em Las Vegas (EUA), com o objetivo de defender seu cinturão de forma bem-sucedida pela quarta vez consecutiva. Para isso, o carioca terá que vencer o 'guerreiro Maori' Kai Kara-France, dono de um poder de nocaute avassalador para a categoria. Nada que intimide o atleta da equipe 'American Top Team', que inclusive acredita que pode surpreender o rival na sua principal especialidade.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o sempre respeitoso Alexandre Pantoja fez questão de elogiar seu adversário e exaltar a oportunidade de enfrentá-lo mais uma vez. Vale lembrar que os dois já mediram forças anteriormente, em 2016, quando ambos estavam competindo na 24ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter', e o brasileiro derrotou o neozelandês na ocasião.

"Vai ser uma boa oportunidade. Eu estou muito animado de estar lutando com um cara que é tão agressivo como o Kai. Eu falo que ele é um guerreiro Maori, que vem da Nova Zelândia. Então, ele tem todo esse atributo em cima dele, dos guerreiros e tudo mais. (Estou) muito contente com esse desafio", declarou o campeão.

Nocaute?

A disputa, marcada para o 'co-main event' do UFC 317, é vista por muitos como um clássico duelo de estilos. Especialista no grappling, Pantoja até reconhece que a grande arma de seu adversário está na potência dos golpes na trocação, mas deixa claro que, desde o primeiro embate entre eles, evoluiu muito neste aspecto do jogo e pode fazer frente ao desafiante até mesmo na luta em pé.

"É uma coisa que já está bem exposta. Todo mundo já viu o quanto ele bate forte e como ele se defende bem. Ele defende muito bem as quedas, é um lutador muito bom nesse jogo de não cair. Porém, eu estou na American Top Team já tem um tempo, e estar lá me fez um lutador muito melhor. Eu evolui muito meu grappling, que já era bom, meu striking também. Muita gente ainda não sabe, mas eu tenho um poder muito forte na mão também, eu posso nocautear. Estou muito animado de ter esse desafio e me provar mais uma vez", concluiu.

Brasil no UFC 317

Além do carioca Alexandre Pantoja, o Brasil estará representado por outros seis atletas no UFC 317, neste sábado, em Las Vegas. No 'main event' da noite, Charles 'Do Bronx' Oliveira encara Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg). Ainda pelo card principal, Renato Moicano e Felipe Lima enfrentam Beneil Dariush e Payton Talbott. Já na parcela preliminar do show, Gregory Robocop, Viviane Araújo e Jhonata Diniz medem forças com Jack Hermansson, Tracy Cortez e Alvin Hines, respectivamente.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok