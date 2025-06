Palmeiras x Botafogo será apitado pelo melhor árbitro do mundo em 2024

Do UOL. em São Paulo

A Fifa definiu quem será o árbitro de Palmeiras x Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes: o francês François Letexier.

Melhor do mundo

Letexier foi eleito o melhor árbitro do mundo em 2024 pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

O francês apitou a final da última edição da Eurocopa. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 e se sagrou campeã.

Letexier apitou apenas um jogo neste Mundial de Clubes. O Benfica venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 e se classificou em primeiro no Grupo C.

O árbitro terá a companhia de outros dois compatriotas em Palmeiras x Botafogo: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni serão os auxiliares. O quarto árbitro será o sueco Glenn Nyberg. A Fifa não informou quem será o VAR.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo sábado, às 13h (de Brasília). O confronto será disputado no estádio Lincoln Financial Field.