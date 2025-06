Palmeiras x Botafogo: quem tem mais chances no Mundial? Colunistas opinam

Quem tem mais chances de avançar no duelo entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram o confronto brasileiro e destacaram as armas de cada um em busca da classificação.

Casão: Botafogo tem mais chances de passar do que o Palmeiras

O Palmeiras foi primeiro lugar no grupo dele com culpa, muita culpa. O Botafogo, aquela partida contra o PSG é significativa, é impactante. Se você for analisar emocionalmente, quem chega com a autoestima alta, quem chega com a moral alta e muito confiante, quem tem motivo pra isso é o Botafogo.

O Palmeiras não tem motivo pra chegar grandão -- vai ser um confronto igual, não tem favorito. É difícil dizer qual dos gols pode passar, mas pela primeira fase, por colocar na balança essa vitória contra o PSG, acho que o Botafogo tem mais possibilidades de passar do que o Palmeiras.

Walter Casagrande

Arnaldo: Abel tem errado na estratégia, mas Palmeiras tem mais elenco

Se a gente fizer o recorte do desempenho dos times no Mundial, o Casão tem total razão — estamos esperando o momento que o Palmeiras vai subir o nível. Essa expectativa já existiu ano passado, mas nesse ano ainda mais, com as contratações todas que o Palmeiras fez: Paulinho, Vitor Roque, Facundo, Martínez, Bruno Fuchs. O Palmeiras recheou o seu time, foi quem mais investiu no Brasil, então a gente fica sempre esperando o Palmeiras subir o nível. Isso não tem acontecido.

Então, quando você projeta Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras tem mais condição. Antes de começar o Mundial, mais ainda, porque ele estava numa chave muito mais fácil que a do Botafogo — o Botafogo foi a surpresa brasileira no Mundial. Para o Palmeiras passar para o Botafogo, ele precisa melhorar o nível dele. A grande decepção do Palmeiras neste Mundial foi ter começado os jogos todos de uma forma equivocada em termos de estratégia. Isso me surpreendeu.

E aí no segundo tempo, com tanto jogador no banco, normalmente o time melhora. Isso pode ser até uma diferença para o jogo com o Botafogo. Quando precisarem usar os bancos, o Abel tem muito mais jogador que o Paiva, não tem nem comparação. Então, o Palmeiras talvez até avance.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra