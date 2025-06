Preocupa pro Mundial? Palmeiras só venceu uma contra elite do Brasileirão

O Palmeiras enfrentará o compatriota Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, mas não tem se dado bem quando o assunto é encarar os principais nomes do futebol nacional.

O que aconteceu

O time de Abel Ferreira tem apenas 25% de aproveitamento contra os times do G6 do Brasileirão 2025. O grupo é formado — além do Palmeiras — por Flamengo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Bahia e Fluminense.

O Palmeiras venceu o Bragantino e perdeu para Bahia, Flamengo e Cruzeiro — o alviverde ainda não enfrentou o Flu. Em dois destes reveses, o clube paulista deixou o campo sem balançar as redes.

O tropeço contra o Cruzeiro, inclusive, derrubou o Alviverde da primeira para a quarta colocação do Brasileirão. O compromisso foi o último antes da viagem rumo ao Mundial de Clubes.

A chance do Palmeiras melhorar a média será contra o Fluminense, no fim de julho. A partida está marcada para o dia 23, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

E o Botafogo?

O time carioca está na oitava colocação do Brasileirão, mas é o atual campeão. Além disso, o time "se despediu" do campeonato nacional com dois triunfos, contra Ceará e Santos.

O único embate entre Palmeiras e Botafogo no ano não saiu do 0 a 0. As equipes se enfrentaram pela primeira rodada, no Allianz Parque.

O Alviverde, inclusive, foi vaiado e viu Flaco López perder uma boa chance no fim do segundo tempo. Os torcedores reclamaram tanto do desempenho ruim na etapa inicial quanto do resultado final.

O Palmeiras contra o G6 do Brasileirão