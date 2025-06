Mundial: Palmeiras e Botafogo disputam premiação superior à do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

Além de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Botafogo disputam uma premiação quase duas vezes maior do que à do campeão brasileiro de 2024.

O que aconteceu

Todos os times que avançam às quartas do Mundial garantem 13,125 milhões de dólares (cerca de R$ 72,7 milhões). A Fifa distribuiu a premiação entre todas as fases do torneio.

A quantia é bem superior aos R$ 48,1 milhões conquistados pelo Botafogo após ser campeão brasileiro. Por ter levantado a taça, o time carioca ficou com a maior fatia da competição nacional.

Já o Palmeiras, vice-campeão do Brasileirão — teve direito a R$ 45,7 milhões. A CBF dividiu R$ 481,6 milhões entre os 16 clubes que ficaram na Série A.

A premiação da Fifa também supera com folga à da classificação às quartas da Copa Libertadores deste ano. Os clubes recebem US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões).

O valor só fica atrás dos 24 milhões de dólares (R$ 136,3 milhões) que serão entregues ao campeão sul-americano deste ano. O vice levará US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões).

Quanto os times brasileiros já garantiram no Mundial?

A Fifa premia as equipes por participar do torneio, vencer ou empatar na fase de grupos e também avançar na competição. Ao todo, a entidade distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,54 bilhões, na cotação atual).