Outubro? Enigmático, Ankalaev esquenta rumor sobre revanche contra Alex Poatan

Magomed Ankalaev reacendeu a rivalidade com Alex 'Poatan' e indicou que o aguardado reencontro entre os dois pode estar mais próximo do que nunca. Atual campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, o russo usou as redes sociais na última quarta-feira (25) para provocar o brasileiro e sugerir que a revanche aconteça em outubro.

Em publicação no X (antigo Twitter), Ankalaev - mesmo sem citar nominalmente o brasileiro - foi direto e reforçou seu desejo já manifestado de enfrentar novamente Poatan. Desta vez, segundo o próprio, para colocar um ponto final na trajetória do rival no MMA.

"Em outubro eu vou fechar a página e a carreira desse cara. Sem piedade", disparou Ankalaev.

Provocador

O russo conquistou o cinturão em março, ao superar o ex-campeão por decisão unânime após cinco rounds disputados no UFC 313. Desde então, vem tratando o reencontro com o brasileiro como prioridade, mantendo vivo o clima de tensão entre ambos com diversas provocações nas redes sociais e o interesse dos fãs por um novo capítulo dessa história.

October I will close the page and this guy career no mercy

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) June 26, 2025

