Onde vai passar Wydad Casablanca x Al Ain pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Wydad Casablanca e Al Ain entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes já estão eliminadas e apenas cumprem tabela no Grupo G. Ambos não somaram pontos, mas Al Ain é o último colocado por ter saldo de gols -11, contra saldo -5 do Wydad Casablanca.

Na rodada passada os marroquinos perderam para a Juventus por 4 a 1. Já o Al Ain foi goleado pelo Manchester City por 6 a 0.

Wydad Casablanca x Al Ain -- Mundial de Clubes 2025