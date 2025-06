Onde vai passar RB Salzburg x Real Madrid pelo Mundial? Como assistir ao vivo

RB Salzburg e Real Madrid duelam na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Real Madrid e RB Salzburg dividem a ponta do Grupo H com quatro pontos e fazem um duelo decisivo pela liderança da chave. Quem perder pode acabar sendo superado pelo Al-Hilal, que enfrenta o Pachuca no mesmo horário e tem dois pontos na tabela.

O Salzburg ficou no empate com os árabes na rodada passada. Já o Real Madrid embalou ao bater o Pachuca por 3 a 1.

RB Salzburg x Real Madrid -- Mundial de Clubes 2025