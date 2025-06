Onde vai passar o 3º set de João Fonseca x Fritz em Eastbourne?

João Fonseca e Taylor Fritz protagonizavam um duelo equilibrado pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, quando a partida foi interrompida por falta de luz natural.

Transmissão ao vivo de João Fonseca

O norte-americano, número 5 do mundo, venceu o primeiro set por 6/3. Fonseca, atual número 1 do Brasil e 57º do ranking, reagiu e levou o segundo set no tie-break: 7/6 (5). A decisão ficou para um terceiro set, que será disputado não antes das 8h (de Brasília) desta quinta-feira.

Onde assistir? O terceiro set do duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Quem levar a melhor avançará para as quartas de final e vai enfrentar na sequência o americano Marcos Giron (#46), que vem de vitória sobre o britânico Jacob Fearnley (#51) por 6/3 e 6/1.

João Fonseca x Taylor Fritz -- ATP 250 de Eastbourne 2025