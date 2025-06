Onde vai passar Juventus x Manchester City pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Juventus e Manchester City entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes chegam classificadas e brigam apenas pela liderança do Grupo G. A Juventus lidera com seis pontos, mesma pontuação do Manchester City, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Na rodada passada, os italianos venceram o Wydad Casablanca por 4 a 1. Já o City aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Al Ain.

Juventus x Manchester City -- Mundial de Clubes 2025