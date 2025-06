NBB revela os melhores do ano; confira os vencedores

Os protagonistas da temporada 2024/25 receberam o merecido reconhecimento nesta quarta-feira, durante a cerimônia dos Melhores do Ano do Novo Basquete Brasil (NBB). O evento, que aconteceu no Teatro do Esporte Clube Pinheiros, celebrou atletas, treinadores, equipes e personalidades do basquete nacional.

Ao longo da premiação, foram revelados os vencedores das principais categorias individuais da temporada, como MVP, melhor defensor, melhor treinador, sexto homem, destaque jovem, maior evolução, melhor árbitro, melhor trio de arbitragem e o árbitro revelação.

A noite também teve uma homenagem a Amaury Pasos e Wlamir Marques, nomes históricos do basquete brasileiro e para Kouros Monadjemi.

Confira os vencedores dos Melhores do Ano NBB:

MVP - Troféu Wlamir Marques: Dontrell Brite (Bauru Basket)

Melhor treinador - Troféu Hélio Rubens: Léo Costa (KTO Minas)

Melhor defensor: Dontrell Brite (Bauru Basket)

Maior evolução: Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília)

Destaque Jovem: Wini Silva (KTO Minas)

Sexto homem: Gui Deodato (Flamengo)

Melhor armador: Dontrell Brite (Bauru Basket)

Melhores alas: Didi Louzada (Sesi Franca) e Shaq Johnson (Flamengo)

Melhores pivôs: Ruan Miranda (Flamengo) e Lucas Dias (Sesi Franca)

Melhor ataque: Flamengo

Melhor defesa: KTO Minas

Fair Play: Corinthians

Cestinha - Troféu Oscar Schmidt: Dontrell Brite (Bauru Basket)

Líder em rebotes - Troféu Olivinha: Georginho de Paula (Sesi Franca)

Líder em assistências: Elinho Corazza (Corinthians)

Líder em eficiência: Georginho de Paula (Sesi Franca)

Melhor árbitro: Cristiano Maranho

Melhor trio de arbitragem: Cristiano Maranho, Andreia Regina Silva e Alan Tiago dos Santos

Árbitro revelação: Caio Santiago Miranda

NBB CAIXA Social - Ação social: Flamengo - Jogaremos Juntos

NBB CAIXA Social - Ação ambiental: Flamengo - Recicla Nação

Personalidade do ano: Andreas Zagklis, secretário-geral da FIBA.