Mundial tem média de público menor do que últimas quinze Copas do Mundo

A Copa do Mundo de Clubes não chega a ser um fracasso de público. Depois de 44 jogos, tem média de 36.058 espectadores por partida, o maior FOI em Paris Saint-Germain 4 x 0 Atlético de Madrid, com 80.619, o menor em Mamelodi 1 x 0 Ulsan, com 3.412.

Mas a comparação com a Copa do Mundo de Seleções mostra um abismo. A média atual do Super Mundial é menor do que os últimos 15 torneios de seleções da Fifa.

Todas as Copas desde a Inglaterra, em 1966, tiveram mais de 40 mil espectadores. No Chile, em 1962, 27 mil apenas.

Das 22 Copas de seleções, 16 tiveram público superior ao Super Mundial. As últimas quinze e também a do Brasil, em 1950, com 47.511.

E a comparação com as Ligas?

A Champions League é o torneio de clubes com mais público nos estádios, São 44.203 por partida, nas 189 partidas disputadas. A mudança de formato fez o público diminuir em relação à temporada 2023/24, quando 51 mil pessoas pagaram ingressos por partida. A atual média foi a menor desde 2021/22, quando houve 34 mil. A menor, portanto, desde o fim do impacto da pandemia.

O campeonato nacional com mais espectadores é o Inglês. Superou o Campeonato Alemão nas duas últimas edições. Na temporada 2024/25, foram 40.421, contra 38.656 na Alemanha. Os estádios são menores na Inglaterra e a taxa de ocupação, maior. A Itália vem em terceiro lugar, com 30.842 na última temporada. A Espanha teve 30.060, e a França, 27.840. São os números das cinco principais ligas da Europa.

A Libertadores tem número muito inferior, Foram 24.590 torcedores por partida na campanha que levou ao título do Botafogo, em 2024. Isso inclui as três primeiras fase, com clubes que não chegam mais tarde à fase de grupos.

O Brasileirão sobe seus números nos últimos três anos. Em 2024, alcançou 25.773 por jogo. No ano anterior, 2023, 26.451 por partida e a quebra de um recorde que durava 40 anos.

A taxa de ocupação nos estádios norte-americanos durante a Copa de Clubes é baixa. Em média, os estádios têm 56.749. A taxa de ocupação é de 63%. Pouco mais de um terço dos estádios vazios.

A média das Copas do Mundo de Seleções

1930 - Uruguai - 32.808

1934 - Itália - 21.353

1938 - França - 20.872

1950 - Brasil - 47.511

1954 - Suíça - 29.562

1958 - Suécia - 23.423

1962 - Chile - 27.912

1966 - Inglaterra - 48.848

1970 - México - 50.124

1974 - Alemanha - 49.099

1978 - Argentina - 40.679

1982 - Espanha - 40.572

1986 - México - 46.039

1990 - Itália - 48.389

1994 - Estados Unidos - 68.991

1998 - França - 43.517

2002 - Coréia-Japão - 42.269

2006 - Alemanha - 52.491

2010 - África do Sul - 49.670

2014 - Brasil - 53.592

2018 - Rússia - 47.371

2022 - Qatar - 53.191

O público nas Ligas