Mundial: Prêmio do Auckland City é alvo de disputa com federação local

Representante da Oceania no Mundial de Clubes, o Auckland City faturou 4,58 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) na competição, mas não deve ficar com todo o valor.

O que aconteceu

O clube semiprofissional superou as expectativas de receita com o empate em 1 a 1 diante do Boca Juniors (ARG). O time neozelandês receberia cerca de R$ 19,5 milhões apenas pela participação, mas incrementou o valor em R$ 5,5 milhões - um bônus de desempenho pago pela Fifa por empates na competição.

O prêmio é o motivo de um processo de mediação na Nova Zelândia entre o Auckland City e o NZ Football. As partes defendem maneiras diferentes de distribuição dos valores. O processo teve início em março, quando a Fifa divulgou os valores referentes à participação.

O Auckland City quer uma parte maior do valor, que seria distribuída entre a delegação. Apenas o valor do bônus pelo empate é maior do que o clube arrecadou na última temporada: cerca de R$ 3,6 milhões.

A NZ Football defende que deve ficar com uma parte do prêmio, bem como outros times da liga. Há um entendimento entre as partes de que a distribuição será feita. O impasse gira em torno das quantias destinadas a cada clube e à federação.

Desta forma, a delegação viajou de volta à Oceania hoje, sem saber o destino do prêmio. No Mundial de Clubes, a equipe foi a lanterna do Grupo C, com um ponto. Além do empate com os argentinos, o time foi derrotado pelo Bayern de Munique (ALE) - 10 a 0 - e pelo Benfica (POR) - por 6 a 0.