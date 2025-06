Mundial de Surfe: Filipinho perde no último minuto; Yago avança às quartas

A quinta-feira (26) foi de fortes emoções em Saquarema. Maior vencedor da história do Rio Pro, Filipe Toledo se despediu da etapa em um duelo emocionante contra Miguel Pupo, decidido nos segundos finais da bateria. Já Yago Dora, que havia avançado mais cedo pela repescagem, garantiu mais uma vitória e carimbou sua vaga nas quartas de final.

Miguel bate Toledo

O confronto entre Filipe e Miguel reuniu dois grandes amigos e surfistas experientes. Miguel começou melhor, com uma direita bem surfada e nota 6,00. Filipe tentou responder com potência, mas conseguiu apenas um 4,67, somando a uma nota 3 de uma onda incompleta.

Ainda assim, o bicampeão mundial virou a bateria ao encaixar duas ondas seguidas (5,60 e 5,07) e assumiu a liderança.

Na reta final, Miguel parecia sem chances. Filipe tinha a prioridade e controlava o ritmo da bateria. Mas a menos de um minuto para o fim, Miguel encontrou uma longa direita, surfou com consistência e virou com um 4,93 — nota suficiente para superar os 10,67 de Filipe por uma margem mínima: 10,83 a 10,67.

Filipe é sempre o cara a ser batido, muito respeito por ele. Eu sabia que seria difícil, é meu amigo. Eu tinha a melhor onda, ele tinha a prioridade. Sabia que poderia ter virado, esperar na areia foi o mais tenso. Mas estou muito feliz Miguel Pupo após a bateria

Yago embalado

Mais cedo, Yago Dora manteve o embalo da repescagem e venceu o mexicano Alan Cleland em uma disputa marcada por poucos momentos de ação. Cleland saiu na frente com nota 5,50, mas Yago respondeu imediatamente com um 8,50 — segunda maior nota do campeonato até aqui.

O mexicano demorou para achar sua segunda onda e não conseguiu a virada. Vitória de Yago por 12,33 a 11,50.