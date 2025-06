Mundial: Arsene Wenger elogia Flamengo, mas vê Bayern favorito nas oitavas

O ex-técnico Arsene Wenger acompanhou de perto o treino do Bayern de Munique (ALE), hoje, e disse que os alemães são favoritos diante do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Wenger exaltou o bom começo do Bayern na competição e disse que aposta na equipe para a classificação às quartas. O ex-treinador do Arsenal afirmou que está impressionado com o atacante francês Michael Olise, um dos artilheiros do Mundial.

Atualmente chefe de desenvolvimento global do futebol na Fifa, Wenger também enalteceu o Flamengo, dizendo que os brasileiros têm tudo para fazer uma partida equilibrada contra o Bayern.

O Bayern começou o torneio com força, a equipe impôs um bom ritmo, fiquei particularmente impressionado com o Michael Olise. Quando você já está classificado, o terceiro jogo não é tão fácil e o nível de concentração pode cair.

Para mim, o Bayern é o favorito. Embora o Flamengo tenha me surpreendido nas primeiras partidas: mostraram uma boa cultura futebolística, jogaram rápido e também foram muito bem na defesa e são perigosos no ataque. Acho que será um jogo equilibrado, mas aposto no Bayern.

Arsene Wenger, em entrevista ao site do Bayern

Flamengo e Bayern se enfrentam no próximo domingo (29). As equipes entram em campo às 17h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.