Monterrey vence o Urawa e será rival do Dortmund nas oitavas do Mundial

O Monterrey-MEX encarou o Urawa Red Diamonds-JPN, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Rose Bowl, em Los Angeles. A equipe mexicana venceu por 4 a 0, com gols de Nelson Deossa, Germán Berterame (dois) e Jesús Corona.

Com o resultado, o Monterrey assumiu a vice-liderança do grupo E, com cinco pontos conquistados, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. A Inter de Milão ficou na primeira posição da chave. Por outro lado, o Urawa Red Diamonds ficou na lanterna da chave, com três derrotas em três jogos.

Nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Monterrey vai encarar o Borussia Dortmund-ALE. A partida acontece na próxima terça-feira, às 22 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O Urawa Red Diamonds volta a campo apenas no dia 19 de julho, sábado, quando enfrenta o FC Tokyo, pela 24ª rodada do Campeonato Japonês, no Estádio de Tóquio.

90? ?? | Urawa 0-4 Monterrey | ¡Termina el partido y estamos en los Octavos de Final!?¡Qué orgullo pertenecer al Monterrey!??#MonterreyAnteElMundo ??? @FIFACWC pic.twitter.com/lfvMprw857 ? Rayados (@Rayados) June 26, 2025

Ainda no primeiro tempo, o Monterrey marcou três vezes em um intervalo de nove minutos. Os mexicanos abriram o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Nelson Deossa recebeu de Fidel Ambríz e riscou um chute do meio da rua. A curva enganou o goleiro e a bola estufou as redes.

Logo em seguida, José Alvarado encontrou Germán Berterame, que avançou pela ponta esquerda e finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro, para ampliar, aos 33. Cinco minutos depois, Jesús Corona arrancou pelo meio-campo, acertou um belo chute de fora da área e anotou o terceiro gol do Monterrey, aos 38.

Já nos acréscimos do segundo tempo, o Urawa Red Diamonds até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por posição irregular. Aos 51 minutos, Roberto de la Rosa avançou pela esquerda e cruzou para Germán Berterame marcar o quarto do Monterrey.