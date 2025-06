Memphis decepciona nas copas, mas fecha semestre com bons números pelo Corinthians

Um dos principais destaques do Corinthians em 2024, o atacante Memphis Depay não correspondeu às expectativas da torcida e virou alvo de algumas críticas na atual temporada. Contudo, o holandês soma bons números pela equipe do Parque São Jorge neste ano.

Memphis participou de mais da metade dos 40 jogos disputados pelo Timão até aqui. Ele entrou em campo 28 vezes, sendo 24 entre os titulares.

Ao todo, neste período, o atleta balançou as redes em seis ocasiões e ainda distribuiu dez assistências, totalizando 16 participações. A média é de 1.7 envolvimento em gols por partida.

Apesar de contar com as estatísticas a seu favor, o astro decepcionou nas copas. Ao contrário da reta final de 2024, o craque não conseguiu ser decisivo na fase prévia da Libertadores ou na fase de grupos da Sul-Americana, amargando assim a eliminação nas duas competição.

Memphis, em contrapartida, teve participação decisiva na conquista do título paulista em cima do rival Palmeiras. O holandês, ainda na primeira partida da decisão, foi responsável pela jogada que culminou no gol de Yuri Alberto, que decidiu o confronto.

No próximo jogo do Timão em casa a biometria facial será obrigatória para entrar na Neo Química Arena. Os jogadores do Coringão prepararam uma explicação de como fazer o cadastro da biometria no Fiel Torcedor e garantir o ingresso. Faça o seu cadastro, complete os seus dados e... pic.twitter.com/6hvafedFmk ? Corinthians (@Corinthians) June 24, 2025

O atacante conviveu com algumas pequenas lesões durante estes seis meses. No início de abril, sofreu uma contusão no tornozelo. No fim do mesmo mês, teve um trauma na perna direita. Já em maio, teve diagnosticado um problema ligamentar no tornozelo direito.

Mesmo assim, os bons números o garantiram o retorno à seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman lhe convocou para a disputa da Liga das Nações e, na última data Fifa, para amistosos. Ele foi, inclusive, titular da equipe e atingiu um recorde: igualou Van Persie como maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 50 gols.

Memphis Depay pode retornar de férias em clima conturbado com o Corinthians. Isso porque na última terça-feira o atleta notificou o clube por conta de uma dívida que ainda não foi paga e ameaçou não se reapresentar com o time no próximo sábado.

A volta aos treinos está agendada para dia 28 de junho, no CT Dr. Joaquim Grava. Já a próxima partida do time será disputada no dia 13 de julho, diante do Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).