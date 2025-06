Memorial Tênis Brasileiro firma parceria com o Museu da Pessoa

Plataforma virtual fundada em 1991 com o objetivo de registrar histórias e biografias de relevo, o Museu da Pessoa firmou parceria com o Memorial Tênis Brasileiro (MTB), entidade fundada em 2023 para preservar a memória do esporte de raquetes mais popular do mundo. O apoio será selado no encontro do MTB marcado para este sábado, na Sociedade Harmonia.

"O Museu da Pessoa tem como missão inspirar, provocar e transformar a sociedade por meio de histórias de vida. A parceria com o Memorial Tênis Brasileiro busca preservar não apenas os feitos esportivos, mas também as trajetórias humanas por trás das raquetes e conquistas. São histórias que revelam dedicação, superação, desafios, que merecem ser reconhecidas como parte fundamental da memória do esporte no Brasil. Com esse trabalho, queremos garantir que o legado do tênis seja acessível, vivo e inspirador também para as futuras gerações", disse Karen Worcman, fundadora e curadora do Museu da Pessoa

O Museu da Pessoa irá colaborar com o registro, salvaguarda e disseminação das histórias de atletas e outros personagens que marcaram a história do tênis no país, e que farão parte do acervo do Memorial.

O acervo será composto também por publicações, referentes a história do tênis desde o final do século 19. Todo o material virtual será integrado ao site oficial do MTB, a ser lançado também neste sábado.

O presidente e idealizador do MTB, Walmor Elias, diz que há muitos desafios pela frente. "Será muito importante aproveitar a experiência e larga trajetória do Museu da Pessoa. O Memorial completou dois anos no dia 9 de junho e ainda tem grandes desafios pela frente. A parceria possibilitará a chance de vermos narrados trajetórias de grandes personagens e dos ídolos do nosso esporte", ressaltou.

No quinto encontro que realiza desde sua fundação, o Memorial irá expor uma parte de seu acervo aos sócios do clube Harmonia neste fim de semana e lançará oficialmente seu site oficial.