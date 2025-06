Manchester United tem interesse na contratação do goleiro John, do Botafogo, diz jornal

O Manchester United tem aproveitado o Mundial de Clubes para acompanhar de perto John, do Botafogo. O clube inglês tem interesse na contratação do goleiro de 29 anos, destaque do Glorioso nas últimas duas temporadas.

Segundo o jornal britânico Football Insider, John atraiu o interesse do Manchester United depois de ganhar destaque nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024. Inclusive, o clube inglês estudou fazer uma proposta para o goleiro em janeiro, mas o jogador decidiu ficar para disputar o Mundial de Clubes com o Botafogo.

John é um dos destaques da equipe carioca na competição intercontinental. O Botafogo ficou na vice-liderança do grupo B, à frente de Atlético de Madrid e Seattle Sounders e atrás apenas do Paris Saint-Germain. Além disso, na vitória sobre o PSG, por 1 a 0, o brasileiro se tornou o segundo goleiro a sair de campo sem sofrer gols do time francês na temporada.

Ainda segundo o jornal britânico, o valor baixo da cláusula de rescisão de John também atrai o interesse do Manchester United. O clube inglês teria que desembolsar apenas R$ 50 milhões para tirar o goleiro do Botafogo e negociar diretamente com o jogador.

Busca do Manchester United por um goleiro

O Manchester United busca um goleiro no mercado de transferências por conta de uma possível saída de André Onana. A primeira opção do clube era o argentino Emiliano Martínez, que, de acordo com o Football Insider, decidiu reforçar o Atlético de Madrid.

Com isso, o clube também tem interesse no jovem Lucas Chevalier, do Lille, da França. Assim, como John, o Manchester United vê o goleiro francês, que já foi convocado para defender a seleção francesa, como uma opção econômica.