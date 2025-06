Manchester City põe medo nos brasileiros? Milly e Alicia comentam

Já classificado para as oitavas de final, o Manchester City não deixou dúvidas e venceu o duelo contra a Juventus, valendo a liderança do Grupo G, por 5 a 2. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein opinaram se o time inglês é o bicho-papão da competição.

Com a liderança do grupo, o City pode encontrar o Fluminense em um possível duelo de quartas de final, e Palmeiras ou Botafogo em uma hipotética semifinal. Antes desses cenários, a equipe inglesa enfrenta o segundo colocado do Grupo H - que tem Real Madrid (ESP), Red Bull Salzburg (AUT), e Al Hilal (SAU) com chances de avançar.

Alicia: City está forte e relaxado

Foi uma partida de domínio absoluto e muito fácil para o Manchester City. [...] O City está muito relaxado. Tem vídeo deles jogando 'altinha' na praia. Eles estão tranquilos, jogando por música. Vai ser muito difícil qualquer time que não seja um dos grandes favoritos enfrentar o City de igual para igual.

Alicia Klein

Milly: City está mordido por temporada ruim

Acho que o City e o Real estão mordidos por não terem ganhado nada na temporada. O City está mais forte e mais relaxado. Palmeiras, Fluminense e Botafogo ficaram do mesmo lado da chave que o City. Seguir caminhando é eventualmente encontrar o City - e não sabemos o que vai acontecer.

Milly Lacombe

