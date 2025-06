Lucas e Ferreira vão ao gramado, e elenco faz testes físicos em reapresentação completa do São Paulo

O São Paulo está totalmente de volta aos treinos. Na manhã desta quinta-feira, o elenco completo tricolor se reapresentou após o período de férias, concedido aos atletas em função da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. As principais novidades foram Lucas e Ferreira, que trabalharam no gramado.

Ferreira e Lucas se encontram em fase final de recuperação de lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente. Ambos foram a campo e realizaram exercícios orientados pela fisioterapia nesta quinta-feira.

Os dois atacantes vinham trabalhando desde a semana passada, fazendo exercícios de recuperação no CT da Barra Funda sob os cuidados do clube. Lucas, por exemplo, estava fazendo atividades principalmente na parte interna do CT, enquanto Ferreira intercalava treinos no REFFIS Plus e no gramado.

Assim como Lucas e Ferreira, outros atletas em recuperação de lesões ou em processo de aprimoramento físico, como Luiz Gustavo, Calleri, Juan Dinenno, Marcos Antônio e Oscar, também trabalham no CT desde segunda-feira.

Por outro lado, o restante do elenco são-paulino, que se reapresentou de fato nesta quinta-feira, realizou uma bateria de avaliações físicas com foco na sequência da temporada. O plantel foi dividido em três grupos, que se intercalaram em estações de testes e exercícios de força.

Os goleiros Rafael, Jandrei, Young e Leandro, por sua vez, também foram a campo e realizaram trabalhos específicos da posição com os preparadores de goleiros.

O treino desta quinta-feira ainda marcou o primeiro contato do técnico Hernán Crespo com o elenco completo do São Paulo. Antes do início dos trabalhos, o técnico argentino e o presidente Julio Casares tiveram uma conversa com atletas e comissão técnica no auditório.

Crespo terá tempo para trabalhar, diferente do que aconteceu em sua primeira passagem. O técnico poderá contar com uma espécie de mini pré-temporada, uma vez que o time tricolor terá quase três semanas antes do próximo confronto oficial.

O São Paulo deve retornar aos gramados contra o Flamengo, no Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Tricolor volta a campo no próximo dia 16 de julho, quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro.