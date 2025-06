Liverpool contrata revelação da seleção húngara e terá novos laterais na próxima temporada

Atual campeão inglês e disposto a fazer uma campanha ainda melhor na próxima temporada europeia, o Liverpool não para de contratar jovens promessas que se destacaram em 2024/25. Depois de anunciar Frimpong para a vaga de Alexander-Arnold e o habilidoso meia Wirt, o clube oficializou nesta quinta-feira o prodígio Milos Kerkez, de apenas 21 anos e já se destacando na seleção da Hungria, garantindo reforços para as duas laterais.

"O Liverpool FC concluiu a contratação de Milos Kerkez do AFC Bournemouth. O lateral-esquerdo passou por exames médicos e assinou um contrato de longo prazo com o campeão da Premier League no Centro de Treinamento AXA", oficializou o clube. "Kerkez se torna a mais nova adição dos Reds neste verão, logo após o anúncio da chegada de Florian Wirtz na sexta-feira passada."

Kerkez chega ao Liverpool para disputar posição com o experiente Robertson, de 31 anos, e com expectativa alta. Apesar de jovem, ele despontou bem com a camisa do Bournemouth, realiza Ndo duas grandes temporadas, atuando 74 vezes, anotando dois gols e ainda dando oito assistências.

Revelado pelo ETO FC Gyor, da Hungria, também tem passagem pelo Milan e pelo holandês AZ Alkmaar. As apresentações seguras o levaram à seleção nacional, onde já disputou 23 partidas, e o colocaram em gigante evidência. Não por acaso, foi indicado ao prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA Masculina de 2024-25 e figurou entre os finalistas do prêmio Golden Boy de 2023.

"Estou muito feliz. Só quero agradecer a todos por realmente demonstrarem tanto amor por mim, mesmo antes de ser anunciado agora", comemorou pelas mensagens carinhosas que vem recebendo da torcida do Liverpool.

E revelou que já se imagina indo às redes em Anfield. "Continuem apoiando o time como vocês sempre apoiam, porque vocês são a maior torcida do mundo. Vou dar tudo, absolutamente tudo, para ganhar troféus com o clube e, quem sabe, marcar alguns gols em Anfield. Mal posso esperar para ouvir o rugido. E até breve", completou.