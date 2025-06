Juventus x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Juventus e Manchester City entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes já estão classificadas e definem apenas quem terminará como líder do Grupo G. A Juventus lidera com os mesmos seis pontos do City, mas fica à frente nos critérios de desempate.

A equipe italiana vem de uma vitória sobre o Wydad Casablanca por 4 a 1. Os ingleses golearam o Al Ain por 6 a 0 no último jogo.

Juventus x Manchester City -- Mundial de Clubes 2025