City massacra Juve em jogo de 'entregadas' e cai do lado de trio brasileiro

O Manchester City se impôs diante de uma frágil Juventus em Orlando, massacrou por 5 a 2 e garantiu o primeiro lugar do grupo G do Mundial. A equipe italiana, também está classificada às oitavas da competição.

Os gols do City foram marcados por Doku, Kalulu (contra), Haaland, Foden e Savinho — este com um golaço. Koopmeiners e Vlahovic marcaram pela Juventus.

O jogo teve duas "entregadas". Ederson errou no gol marcado por Koopmeiners, e Kalulu marcou um gol contra bizarro a favor do City.

O Manchester City terminou a primeira fase como único time com 100% de aproveitamento. A equipe havia vencido também os jogos anteriores — 2 a 0 sobre o Wydad e 6 a 0 contra o Al Ain.

O Manchester City vai ficar do lado de Botafogo, Palmeiras e Fluminense no chaveamento — pode pegar Bota ou Palmeiras só na semi, e Flu nas quartas. Já a Juventus caiu do lado do Flamengo — confronto pode acontecer nas semifinais.

Os dois times entraram em campo classificados e esperam seus adversários nas oitavas. O Manchester City jogará contra o segundo colocado do grupo H na próxima segunda-feira, em Orlando, às 22h (de Brasília). A Juventus encara o primeiro da mesma chave na terça, às 16h, em Miami.

Os rivais serão definidos ainda hoje. Real Madrid x Red Bull Salzburg e Al-Hilal x Pachuca são os jogos da terceira rodada do grupo H e serão realizados às 22h (de Brasília).

Como ficou o grupo G

Manchester City - 9 pontos Juventus - 6 pontos Al Ain - 3 pontos Wydad Casablanca - 0 ponto

Como foi o jogo

O City dominou um primeiro tempo com gol bizarro, erro brasileiro e enxurrada. A equipe inglesa, que precisava da vitória, começou em cima e não demorou muito para abrir o placar. Ederson, no entanto, errou e "ajudou" no empate da Juventus logo em seguida. De novo, outro fator fez a diferença: Kalulu anotou um gol contra bizarro e recolocou os comandos de Guardiola na frente. Mesmo em vantagem, a pressão seguiu. Não fosse Di Gregorio, a vantagem no intervalo seria maior. A reta final ficou marcada por uma enxurrada que atingiu o Camping World Stadium, porém sem parar o duelo.

Doku comemora gol marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial Imagem: Dan Mullan/Getty Images

O Manchester City fez da vitória um massacre no segundo. Em uma tarde inspirada em Orlando, a equipe de Pep Guardiola não deixou a Juventus respirar na etapa final. Quando não foram as jogadas buscando Haaland, foram os pontas espetados e muito velozes que levaram perigo ao gol defendido por Di Gregorio, que nada pode fazer. O único momento de alegria dos italianos, além do fim do jogo, foi o gol marcado por Vlahovic.

Lances importantes e gols

Que milagre! Ait Nouri fez lance pela esquerda e cruzou na área. Bernardo Silva apareceu sozinho e cabeceou firme, para o chão. Di Gregório foi ágil e salvou com os pés.

Doku abre o placar: 1 a 0. O Manchester City fez linha de passes na frente da área a Juve, e Ait Nouri deixou Doku com espaço pela esquerda. Ele levou para o meio e bateu colocado, no cantinho de Di Gregorio.

Koopmeiners empata em entregada de Ederson: 1 a 1. O goleiro brasileiro tentou sair jogando com os pés e tocou forte demais para Bernardo Silva. Koopmeiners saiu de frente para o gol e bateu cruzado.

Koopmeiners comemora gol marcado pela Juventus contra o Manchester City no Mundial Imagem: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

O que é isso, Kalulu? 2 a 1. Matheus Nunes recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Kalulu do lado esquerdo. Ele tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol.

Di Gregorio salva! Ait Nouri ficou com sobra de rebatida da defesa da Juventus após cruzamento e emendou o voleio. A bola quicou e ia no canto esquerdo de Di Gregorio, que caiu para espalmar.

Que defesa! Marmoush roubou a bola na saída de Juventus, levou para a direita e arriscou de longe. O chute morreria no cantinho esquerdo de Di Gregorio, que voou e espalmou.

Quase, Haaland. O norueguês quase deixou o primeiro dele no começo do segundo tempo. Logo depois de entrar, ele recebeu cruzamento rasteiro de Savinho e se jogou, mas não alcançou a bola.

Haaland amplia o placar: 3 a 1. Reijnders lançou Matheus Nunes nas costas da defesa pela direita. Ele invadiu a área e tocou para Haaland, sozinho, completar para as redes.

Perdeu! Vlahovic arrancou pelo meio e saiu cara a cara com Ederson. Ele tentou driblar o goleiro brasileiro, que foi mais esperto e deu um tapa na bola para evitar o drible.

Foden torna a vitória goleada: 4 a 1. Haaland recebeu, invadiu a área e tentou encontrar Foden. A bola sobrou para Savinho, que tentou driblar o goleiro e viu ela sobrar para para Foden completar.

Savinho e Foden comemoram gol marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial Imagem: picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

Savinho faz um golaço: 5 a 1. Haaland recebeu dentro da área e bateu rasteiro. Di Gregorio fez milagre com o pé. A bola sobrou para Savinho. De fora da área, o brasileiro pegou de primeira e marcou um golaço no canto esquerdo do goleiro da Juve, que nem sequer se mexeu.

Vlahovic diminui o massacre: 5 a 2. O atacante recebeu nas costas da defesa e, cara a cara com Ederson, não perdoou dessa vez. Bateu cruzado e marcou.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 2 x 5 MANCHESTER CITY

Data e horário: 26 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danós (FRA) e Benjamin Pagés (FRA)

Gols: Doku (8'/1°T), Koopmeiners (10'/1°T), Kalulu (contra, 25'/1°T), Haaland (6'/2°T), Foden (24'/2°T), Savinho (31'/2°T), Vlahovic (39'/2°T)

Cartões amarelos: Kalulu (JUV)

Juventus: Di Gregorio; Kelly, Savona (Gatti) e Kalulu; Alberto Costa (Cambiaso), Locatelli (Yildiz), McKennie (Adzic), Koopmeiners (Thuram) e Kostic; Vlahovic e Nico González. Técnico: Igor Tudor

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Ait Nouri (O'Reilly); Rodri (Gündogan), Reijnders e Bernardo Silva (Cherki); Savinho, Doku (Foden) e Marmoush (Haaland). Técnico: Pep Guardiola