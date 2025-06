Jovem do Flamengo, Rayan Lucas desembarca em Lisboa para reforçar o Sporting

A caminho da primeira experiência no futebol europeu, o volante Rayan Lucas, do Flamengo, já está em solo português. O jovem de 20 anos, revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, chegou a Lisboa nesta quinta-feira para acertar os últimos detalhes de seu empréstimo ao Sporting. Ele vai iniciar os trabalhos com a equipe B, mas pode ser integrado ao grupo principal durante a pré-temporada.

Rayan chega ao clube leonino por empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros por 70% dos seus direitos econômicos, segundo o jornalista Venê Casagrande. O acordo representa uma nova etapa para o meio-campista, que, apesar de ter sido tratado como uma joia no Ninho do Urubu, encontrou poucas brechas na equipe principal, especialmente pela forte concorrência no setor.

Mesmo assim, o histórico do jogador é de respeito. Desde os 11 anos no Flamengo, ele acumula títulos relevantes nas divisões de base, incluindo duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro sub-20, além de ter participado do elenco que conquistou o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira no início deste ano.

Em fevereiro de 2019, aos 14 anos, ele sobreviveu ao trágico incêndio no centro de treinamento do Flamengo que vitimou dez jovens atletas.

No Sporting, Rayan será inicialmente comandado por João Gião, técnico da equipe B, recém-promovida à segunda divisão portuguesa. No entanto, o treinador da equipe principal, Rui Borges, estuda levá-lo para os trabalhos de pré-temporada que começam na próxima semana, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

A expectativa é de que o meio-campista mostre seu valor rapidamente em solo europeu. Além da versatilidade ? pode atuar como primeiro ou segundo volante ?, Rayan chega respaldado por sua regularidade na base.