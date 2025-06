Adversária do Flu, Inter de Milão tem quatro baixas para resto do Mundial

Imagem: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

Adversária do Fluminense nas oitavas, a Inter de Milão terá quatro desfalques para a sequência da Copa do Mundo de Clubes. Lesionados, Pavard, Bisseck, Çalhanoglu e Zielinski já voltaram para a Itália. A informação é do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O que aconteceu

Pavard e Çalhanoglu são titulares da Inter. Eles, por exemplo, começaram jogando contra o PSG pela final da Liga dos Campeões.

O francês chegou a atuar no Mundial, contra o Monterrey, já o turco sequer foi a campo. Bisseck e Zielinski também não estrearam na competição da Fifa.

Pavard tem um problema no tornozelo, Çalhanoglu lesionou a perna direita já nos Estados Unidos. Bisseck foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha e Zielinski voltou machucado após servir à seleção polonesa.

O clube italiano ainda não oficializou o retorno do quarteto. Desfalcado, o time se prepara para enfrentar o Fluminense na segunda-feira, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final.