Meia quer Inter Miami 'imitando' Botafogo em duelo com PSG: 'Por que não?'

Do UOL, em São Paulo

O Inter Miami enfrentará o PSG nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e o meia Benjamin Cremaschi quer ver o time norte-americano imitando o Botafogo para, quem sabe, eliminar os atuais campeões europeus.

O que ele falou

Sabemos que eles [PSG] são o melhor time da Europa, mas estamos prontos para competir como temos competido. Não acho que precisamos nos esquivar de nada. [...] Sinto que estamos competindo em um bom nível e vimos o Botafogo fazer isso. Então, por que não podemos? Benja Cremaschi, ao podcast The Overlap US

O Botafogo é um time que compete muito, corre muito, defende muito bem. Se a gente imitar isso, competir do jeito que estamos competindo e jogar do jeito que estamos jogando... nunca se sabe, algo pode acontecer. Podemos fazer alguma coisa. Não temos nada a perder, vamos com tudo e ver o que acontece.

O Inter Miami já venceu um europeu neste Mundial e avançou como segundo do Grupo A. O time bateu o Porto por 2 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos. Além disso, a equipe empatou com Al Ahly e Palmeiras.

Já o PSG foi o primeiro do Grupo B, mas acabou superado pelo Botafogo por 1 a 0. O técnico Luis Enrique, inclusive, admitiu que o time carioca foi quem "melhor se defendeu contra nós na temporada. Foi difícil a cada momento criar situações de gol".

PSG e Inter Miami se enfrentam no domingo, às 13h (de Brasília), no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).