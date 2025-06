Jhon Arias encerra 1ª fase do Mundial como referência do Fluminense

Jhon Arias foi o destaque do Fluminense na primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa. Sem surpresas, pois o jogador já vinha sendo a estrela do Tricolor das Laranjeiras desde o ano passado. O colombiano liderou as ações ofensivas da equipe nos três jogos disputados no grupo F.

Segundo dados da página oficial do Mundial, Arias foi o jogador do Fluminense que mais finalizou (9), efetuou cruzamentos (25) e arrancou em jogadas ofensivas (120) na primeira etapa do torneio. Ele também liderou os pedidos de bola (139) e as recepções entre as linhas de defesa e meio-campo (89).

Na primeira fase do Mundial, o Fluminense empatou com Borussia Dortmund, da Alemanha, e Mamelodi Sundows, da África do Sul, por 0 a 0 e venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, por 4 a 2. Somou cinco pontos e avançou na segunda colocação da chave.

Fluminense de Arias: próximo rival

Nas oitavas de final, o Tricolor das Laranjeiras irá enfrentar a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League e líder do grupo E, com sete pontos.