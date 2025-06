Islam Makhachev vê "grande chance" para Charles Do Bronx contra Topuria

Fora da divisão dos pesos-leves (70 kg) após subir para os meio-médios (77 kg), Islam Makhachev segue acompanhando de perto os desdobramentos da categoria que comandou até pouco tempo. E, às vésperas do UFC 317 - onde Charles 'Do Bronx' Oliveira enfrenta Ilia Topuria pelo cinturão vago -, o russo surpreendeu ao demonstrar confiança no brasileiro.

Apesar do favoritismo de Topuria - invicto no MMA com 16 vitórias, oito delas no UFC - nas casas de apostas, Makhachev vê chances concretas de vitória para o ex-campeão. Segundo ele, Oliveira se destaca justamente contra rivais com bom poder de trocação, como demonstrou em lutas contra Dustin Poirier e Michael Chandler.

"O Charles tem uma grande chance. Ele sempre luta bem contra strikers. Foi bem contra o Poirier, foi bem contra o Chandler - ambos têm punch forte e boa trocação. Se você der uma pequena brecha para ele, ele finaliza. É por isso que o Charles é sempre perigoso", afirmou o russo em entrevista ao portal MMA Junkie.

Para Makhachev, o vencedor será aquele que conseguir impor seu plano de luta. E mesmo com o duelo valendo o cinturão dos leves e sendo um dos confrontos mais aguardados do ano, ele ironizou a falta de repercussão durante a 'Semana Internacional da Luta'.

"Se o Charles conseguir levar a luta para o chão, finaliza fácil. Mas se o Topuria acertar um golpe limpo, ele apaga. Está 50/50. É triste, cara - ninguém fala disso. Ninguém fala da luta principal", brincou.

Antigo rival

O russo conhece bem o perigo que Do Bronx representa - foi justamente contra ele que conquistou o título dos leves, com uma finalização dominante em 2022. Desde então, o brasileiro venceu duas das três lutas que disputou, mantendo-se entre os principais nomes da divisão.

