Inter derrota River e encara Flu nas oitavas do Mundial; Monterrey goleia Urawa e pega Dortmund

Internazionale de Milão e Monterrey foram os times classificados no Grupo E, após os jogos disputados nesta quarta-feira. O time italiano derrotou o River Plate, da Argentina, por 2 a 0, em Seattle, terminou em primeiro lugar e vai enfrentar o Fluminense (2º colocado no Grupo F), na segunda-feira, às 22h (de Brasília), no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte. Já o Monterrey marcou 4 a 0 no japonês Urawa Red Diamonds, em Los Angeles, e vai encarar o Borussia Dortmund, às 22h de terça, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia.

A decisão da chave foi emocionante com Monterrey, Inter e River Plate podendo fechar na liderança da chave e com um ciente que ficaria na primeira fase. Antes do gol do italianos, por exemplo, estavam todos terminando com cinco pontos após as três rodadas e a classificação era definida pelo saldo de gols. O Urawa perdeu os três jogos. Tudo mudou com a expulsão do zagueiro argentino Martínez Quarta.

O entusiasmo da numerosa torcida do River Plate em Seattle não impediu uma boa atuação da Internazionale de Milão, nesta quarta-feira. O jogo começou com as equipes adotando táticas semelhantes. Toque de bola rápido, muita movimentação e marcação sob pressão. Os goleiros Sommer, da Inter, e Armani, do River, se tornaram opção para a saída de bola mais segura. Muitas faltas foram cometidas.

Com as defesas bem posicionadas, os times tentaram os lançamentos longos, mas sem sucesso. Asllani arriscou de longe pela Inter e Mantantuono respondeu pelo River.

A temperatura quente vinda das arquibancadas com a enlouquecida torcida do River influenciou os jogadores e a disputa pela bola ficou bastante intensa. Os comandados do técnico Marcelo Gallardo passaram a pressionar o time italiano, que se mostrou perigoso nos contra-ataques.

O fim do primeiro tempo foi nervoso para o River, que estava sendo eliminado. Mkhitaryan e Barella, os 'motorzinhos' da Inter, passaram a distribuir a bola, dando o domínio do jogo para a equipe italiana.

Ciente do resultado dos mexicanos, o River iniciou a etapa decisiva se lançando com tudo ao ataque e dando espaços para os italianos contra-atacarem. Esposito e Lautaro Martínez tiveram a chance de abrir o placar.

A situação dos argentinos que já era delicada se complicou ainda mais com a expulsão de Martínez Quarta, aos 20 minutos. O defensor era o último homem e seu único recurso foi derrubar Mkhitaryan, que partia para abrir o marcador. O castigo veio de imediato. Troca de passes com calma e a bola sobrou para Esposito passar por Paulo Díaz e abrir o marcador.

Necessitando de uma improvável virada, o River mostrou-se valente e lutou até o fim, mesmo em desvantagem numérica. Em cabeçada, Borja quase empatou. A Inter se retraiu apenas para fazer o tempo passar. Mesmo assim, levava perigo quando se atrevia a atacar. E definiu a vaga e a classificação aos 47, com Bastoni. O defensor saiu da defesa driblando todo mundo e fechou o jogo com uma pintura.

A Inter celebrou muito a vaga. Já a Argentina ficou sem representantes na competição, pois o Boca Juniors havia sido eliminado na véspera.

GOLEADA MEXICANA EM LOS ANGELES

Em um clima muito diferente de Seattle, frio e com pouco público no Rose Bowl, em Los Angeles, o Urawa Red Diamonds, único time sem chance de classificação, se mostrou audacioso, mas deixou espaços para o Monterrey, que conseguiu uma bola na trave com Alvarado logo aos três minutos. A trave também ajudou o Monterrey, evitando um gol olímpico do time japonês.

O jogo ficou equilibrado, com as defesas dominando os ataques. A bola não se apresentava nas áreas. Mas aos 24 minutos, o Urawa fez bela jogada e Matsuo, sozinho, chutou para fora. O lance fez o experiente Sergio Ramos se esgoelar com os companheiros. O surto deu certo e quase o Monterrey abriu o placar com Alvarado, após falha na saída de bola da equipe japonesa.

Aos 30 minutos, o Monterrey abriu o placar com uma bomba de Deossa de fora da área. O goleiro Nishikawa foi mal na bola. O gol desestruturou o Urawa. O Monterrey aproveitou e Berterame, em bela finalização colocada, ampliou para os mexicanos, aos 33.

Tudo dava certo para o Monterrey. Corona arriscou de muito longe e fez o terceiro, aos 39, deixando a equipe mexicana com o primeiro lugar no grupo. Os minutos finais foram em ritmo de treino.

Com o resultado que precisava, os mexicanos voltaram do descanso apenas administrando o resultado e a partida perdeu o interesse. O Monterrey estava satisfeito e o limitado Urawa tentava, sem sucesso, diminuir o vexame.

Mesmo em desvantagem, os japoneses faziam enorme festa nas arquibancadas e vibravam com as cobranças de escanteio de Matheus Sávio. Ainda fizeram coro com Matsuo para pedir um pênalti inexistente.

Quem ficou perto de anotar na etapa, contudo, foi o Monterrey. Nishikawa fez linda defesa em finalização de De la Rosa, mandando a batida rasteira para escanteio. No fim, Thiago Santana ainda anotou o de honra dos japoneses, mas o VAR invalidou o lance por impedimento. Mas ainda havia tempo para o quarto gol do Monterrey, feito por Berterame, aos 50.