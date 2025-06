Ignácio substitui ídolo e vai de susto a melhor em campo pelo Fluminense

Ignácio viveu dias agitados nos Estados Unidos. O zagueiro do Fluminense viu seu quarto ser invadido após a vitória sobre o Ulsan e terminou a fase de grupos do Mundial substituindo o ídolo Thiago Silva no empate contra o Mamelodi Sundowns.

Os dias de Ignácio

Ignácio teve seu quarto no hotel onde o Flu está hospedado invadido na última segunda-feira. O zagueiro chegou ao local e se deparou com uma pessoa deitada na sua cama.

Saíram muitas conversas. Nós voltamos do jogo contra o Ulsan, chegamos por volta da 1h e houve esse inconveniente. Cheguei, abri a porta e tinha uma pessoa lá dentro. Felizmente, não aconteceu nada, não levou nada pessoal. Só me trocaram de quarto e vida que segue. Ignácio

O zagueiro deixou o episódio para trás e foi surpresa entre os titulares contra o Mamelodi, ontem. Ele não só voltou a jogar com os principais atletas do elenco em uma partida, como também entrou no lugar de Thiago Silva e foi eleito o melhor em campo em votação de torcedores no site da Fifa.

Fiquei sabendo que ia jogar hoje pela amanhã, até então o Renato não tinha definido a equipe, mas temos de estar preparados. Eu sempre me dedico, trabalho e foi muito gratificante poder entrar e receber o prêmio de melhor do jogo. Ignácio

O defensor se tornou mais um do elenco a ser usado por Renato no Mundial. O técnico tem rodado bastante o time e usou 22 jogadores na primeira fase. Acima do Flu, só o Flamengo, que poupou titulares no jogo contra o Los Angeles FC e chegou a 23 atletas utilizados — Palmeiras (21) e Botafogo (20) completam a lista dos brasileiros.

Ignácio chegou ao 26º jogo pelo Fluminense na atual temporada. Ele até engatou uma sequência como titular no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço nas últimas semanas, caiu no "ostracismo" e viu a dupla Thiago Silva-Freytes se firmar.

O último jogo do zagueiro entre os 11 iniciais havia ocorrido em Aparecidense 1x4 Fluminense, duelo da Copa do Brasil em que Renato poupou alguns de seus titulares, como Renê, Martinelli e o próprio Thiago Silva. Desde então, Ignácio entrou em três jogos (Vasco, Internacional e Once Caldas), todos nos minutos finais.