Guilherme vive altos e baixos, mas fecha semestre como artilheiro do Santos

Um dos principais jogadores do Santos em 2024, Guilherme vem sofrendo com altos e baixos na atual temporada. O atacante até começou o ano bem, mas sofreu uma queda de desempenho e virou alvo de críticas por parte dos torcedores.

O camisa 11 iniciou a temporada voando, assim como foi ano passado. Nos seis primeiros jogos, foram sete gols marcados. O atleta se manteve em alta até o final do Campeonato Paulista.

No Brasileirão, contudo, Guilherme viu o seu desempenho despencar. O atacante chegou a amargar oito compromissos seguidos sem balançar as redes. Um jejum de três meses.

Neste período, o jogador de 30 anos colecionou diversos erros, além de gols perdidos. Com isso, torcedores passaram a vaiá-lo na Vila Belmiro. Na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da liga nacional, ele foi xingado toda vez que tocava na bola.

O técnico Cleber Xavier, porém, seguiu confiando em Guilherme. O atacante, aliás, sempre foi querido pelos treinadores do Santos. Foi assim tanto com Fábio Carille quanto com Pedro Caixinha, antecessores do atual treinador.

O camisa 11 colocou um ponto final na seca no dia 25 de maio. Na ocasião, ele foi decisivo no trunfo de 1 a 0 sobre o Vitoria, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele voltou a marcar dois jogos depois, no êxito de 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão.

Ao todo, em 2025, Guilherme soma 25 partidas, sendo 24 entre os titulares, com 12 gols e duas assistências. O atacante é o artilheiro do clube na temporada. O segundo colocado é Tiquinho Soares, que tem seis tentos.