Guardiola festeja goleada sobre a Juventus e mira evolução no Mundial: 'Confiantes de novo'

"Hoje os jogadores souberam como atuar e estamos confiantes de novo. A confiança vem do desempenho e não do passado". Foi com esse discurso que o técnico Pep Guardiola comemorou a emblemática vitória de 5 a 2 sobre a Juventus nesta quinta-feira, partida que marcou os 100% de aproveitamento do Manchester City nesta primeira fase do Mundial de Clubes, que está sendo realizado nos Estados Unidos.

Mesmo entrando em campo com a vaga para as oitavas de final já garantida (o que estava em jogo era apenas a liderança do Grupo G), o treinador não abdicou de colocar o seu time no ataque.

"Readquirimos a energia. Conversamos bastante e passamos bons momentos juntos (desde que desembarcaram nos EUA). Esse é o caminho. Percebi que os atletas se sentiram dentro da partida", afirmou.

A alegria de Guardiola pelo resultado elástico teve também um outro motivo: poder contar com Rodri desde o início. O meio-campista, que se recupera de uma lesão grave no joelho, esteve em campo por 60 minutos e foi substituído no segundo tempo por Gündogan.

"O Rodri é fantástico. Ele tem muita personalidade e sabe muito bem o que fazer com a bola. A volta dele é uma ótima notícia", afirmou Guardiola que também dedicou elogios a Haaland e Savinho.

"O Haaland é um finalizador como poucos e tem de competir sempre. Foi fundamental para o resultado. O Savinho também foi um dos destaques e marcou um belo gol. O time está de parabéns", enfatizou Guardiola.