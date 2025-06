Guardiola comete gafe e confunde Botafogo com Flamengo em análise sobre grupos do Mundial

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, cometeu uma gafe durante a entrevista coletiva desta quarta-feira ao confundir Botafogo e Flamengo. O espanhol fazia uma análise sobre as dificuldades dos grupos do Mundial de Clubes da Fifa quando acabou se equivocando.

"Há grupos nessa fase que são mais fortes que outros. Por exemplo: o Atlético de Madrid se saiu muito bem, fez seis pontos e normalmente com seis pontos você se classifica. Mas o grupo tinha o PSG e o Flamengo e mais um. É difícil", disse Guardiola.

A chave analisada por Guardiola foi o Grupo B, um dos mais equilibrados da primeira fase, que terminou com o PSG na liderança, seguido por Botafogo e Atlético de Madrid, ambos com seis pontos, mas com franceses e brasileiros avançando nos critérios de desempate. O Seattle Sounders, dos Estados Unidos, terminou zerado, mas dificultou a vida das equipes.

Já o Flamengo faz parte do Grupo D e se classificou em primeiro lugar, com sete pontos, um a mais que o Chelsea, adversário que venceu de virada por 3 a 1 na segunda rodada. Espérance e LAFC completaram a chave.

Recentemente, em outra coletiva durante o torneio, Guardiola elogiou o bom desempenho dos times sul-americanos, especialmente os brasileiros e o próprio Botafogo. "Adoro ver o Botafogo, todos os times brasileiros, argentinos, como eles comemoram, como estão juntos. Eu os amo", afirmou o técnico espanhol.

Vice-líder do Grupo G, já classificado com seis pontos, o Manchester City enfrenta a Juventus nesta quinta-feira, em Orlando, em duelo que decide quem avança em primeiro lugar. Enquanto isso, os já eliminados Wydad Casablanca e Al-Ain, ambos com zero ponto, cumprem tabela no Audi Field, em Washington D.C.

O grupo dos ingleses cruza com a chave H, que também será definida nesta quinta-feira. Real Madrid e Red Bull Salzburg dividem a liderança com quatro pontos, enquanto o Al Hilal aparece em terceiro, com três. O Pachuca, sem pontuar, já está eliminado. Espanhóis e austríacos se enfrentam às 22h, na Filadélfia. Já em Nashville, os sauditas encaram os mexicanos.