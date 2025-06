Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1: horários e onde assistir

Está definida a programação do Grande Prêmio da Áustria, a 11ª das 24 etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que acontece de sexta-feira a domingo no Red Bull Ring em Spielberg (4.318 km).

Sexta-feira

8h30 - 9h30 (horário de Brasília): Treino Livre 1



Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

12h - 13h: Treino Livre 2



Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

Sábado

7h30 - 8h30: Treino Livre 3



Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

11h - 12h: Sessão classificatória do Grande Prêmio



Onde assistir: Band / Bandsports / F1TV Pro

Domingo

10h: Início do Grande Prêmio (71 voltas de 4,318 km ou uma corrida de duas horas)



Onde assistir: Band / F1TV Pro.