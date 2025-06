'Gestão humana': os jogadores que Mattos tenta recuperar no Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O novo executivo de futebol do Santos diz que seu maior trabalho é recuperar atletas em baixa no atual elenco.

Quem são eles?

Mattos entende que o Santos pode melhorar se alguns jogadores desprestigiados retomarem a confiança. O dirigente crê que o Peixe tem um bom elenco.

Alexandre Mattos espera que nomes como Diego Pituca Deivid Washington e Tiquinho Soares evoluam. Todos eles oscilaram antes da pausa.

O novo chefe do futebol saudita, inclusive, mandou segurar Pituca e Tiquinho logo na sua chegada. Ambos tinham propostas e cogitavam sair.

Já Deivid Washington chegou neste ano e ainda não jogou o que se espera. O Chelsea está de olho na situação.

Outro caso é o de Thaciano. O polivalente jogador está em baixa com a torcida e na mira do Athletico. O Santos vê que ele pode ser útil, mas não descarta a saída.

Pregamos gestão humana. Temos bons jogadores. Uma expectativa enorme em cima deles e, por um momento ou outro, tentam se adaptar, buscar confiança. Precisamos e muito resgatar alguns jogadores. É o maior trabalho do momento.

Alexandre Mattos

Diego Pituca

Pituca sentiu o momento ruim do Santos e perdeu o status de titular absoluto no elenco. Ele chegou a ser vaiado a cada toque na bola na Vila Belmiro.

O meio-campista recebeu propostas de Atlético-MG, Bahia, Fortaleza e São Paulo e quase reforçou o Galo, mas decidiu ficar. Esse "sim" teve peso de Alexandre Mattos.

O volante já atuou melhor antes da pausa e tem treinado diariamente nas férias para recuperar seu espaço.

Deivid Washington

A contratação do Menino da Vila foi muito comemorada, mas, até aqui, o atacante não se destacou. Um gol foi marcado em 14 jogos.

Seja como centroavante ou na ponta, Deivid oscila. Há também dúvidas sobre a força física do atleta.

O Santos espera que o período de treinos seja fundamental para o "Presida" aparecer. Ele está emprestado pelo Chelsea (ING) até o fim do ano.

Tiquinho Soares

Tiquinho já deu mostras de reação na vitória sobre o Fortaleza. Ele deu a assistência para o gol de Guilherme.

O centroavante foi procurado por um clube da Arábia Saudita e outro da China, mas resolveu ficar. Mattos solicitou a permanência.

Aos 34 anos, o ex-Botafogo encontra algumas dificuldades físicas. O Peixe quer fazer um trabalho individualizado com o jogador para que sua performance melhore no decorrer do Brasileirão.