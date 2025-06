Gallardo lamenta eliminação do River na Copa do Mundo de Clubes e projeta segundo semestre

O River Plate está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Nesta quarta, os argentinos foram derrotados pela Inter de Milão por 2 a 0 em Seattle, enquanto o Monterrey goleou o Urawa Reds-JAP em Pasadena. Esta combinação de resultados impossibilitou a equipe de Marcelo Gallardo, que analisou o adeus do time à competição nos Estados Unidos.

"A expulsão de Martínez Quarta tirou nossas chances no final, apesar do esforço que fizemos no primeiro tempo. É uma pena para todos os torcedores que compareceram em massa aqui para apoiar o time. Faltou uma boa tomada de decisões, a criação de oportunidades e a chegada ao gol adversário com mais eficiência. Houve um nervosismo e não conseguimos o nosso objetivo", disse o treinador.

Lamentações e a promessa de um segundo semestre melhor

Em seguida, Gallardo lamentou a eliminação do River, mas projetou um segundo semestre melhor para os argentinos. Para ele, a equipe tem condições de brigar pela Copa Libertadores.

"Estamos magoados com a eliminação. A partida terminou agora, então vamos analisar o que nos faltou e tentar respirar um pouco de ar para o segundo semestre. Veremos o que precisamos para dar mais um salto e jogar o nosso melhor, em busca da Copa Libertadores. Não vencer o Monterrey nos complicou as coisas, e é por isso que este final foi difícil para nós", finalizou Gallardo.

Em agosto, o River Plate enfrenta o Libertad-PAR pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida será em Assunção, enquanto a volta será em Buenos Aires.