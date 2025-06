Fritz critica edição de 'melhores momentos' de jogo contra João Fonseca após vitória

Poucos minutos após vencer João Fonseca no ATP 250 de Eastbourne, Taylor Fritz virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira. E não pelo resultado que lhe garantiu a vaga nas quartas de final do torneio preparatório para Wimbledon. O número cinco do mundo foi criticado por reclamar da edição do vídeo dos melhores momentos, que contou com maior participação de Fonseca nos lances.

"Vou comentar isso antes de ver o vídeo dos pontos... aposto que terá 80% de João Fonseca nos 'melhores momentos', talvez eu apareça até em metade dos pontos", escreveu o americano, nos comentários do vídeo. Poucos minutos depois, "confirmou" a expectativa. "Atualizando: eu estava certo!"

A postagem do vídeo, no perfil do Tennis TV, conta com sete momentos importantes da partida, vencida por Fritz por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/5. Destes, quatro exibiam jogadas do brasileiro três de Fritz, incluindo o último ponto da partida.

Nas redes sociais, Fritz foi criticado por usuários do Instagram, que argumentaram que a maior parte dos pontos do americano foi conquistada com aces. Já Fonseca teria se destacado nos "melhores momentos" por ter vencido os principais ralis do confronto.

Poucos minutos depois da postagem, Fritz deletou os dois comentários. E rebateu as críticas: "É louco como as pessoas têm zero senso de humor e encaram tudo tão seriamente. Era para ser engraçado, tipo, relaxem aí".