França x Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso feminino

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a França nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília), no Stade des Alpes, em Grenoble, em amistoso preparatório para a Copa América de 2025. A competição sul-americana será disputada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV.

O confronto marca o reencontro entre as seleções após a vitória brasileira nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024, quando a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 1 a 0 com gol de Gabi Portilho, eliminando as anfitriãs em pleno solo francês. Apesar do bom momento recente do Brasil no confronto direto, o retrospecto geral favorece amplamente a França: em 13 duelos, foram sete vitórias francesas, cinco empates e apenas uma brasileira.

Ambas as seleções utilizam o amistoso como parte final de sua preparação para torneios continentais. Enquanto o Brasil foca na Copa América, a França mira a Eurocopa, que será realizada de 2 a 27 de julho, na Suíça.

Segundo dia de trabalho concluído ???? A Seleção Brasileira segue firme na preparação para o amistoso desta sexta-feira, em Grenoble. Nesta terça, o grupo foi a campo mais uma vez para intensificar os ajustes sob o comando da comissão técnica. ?Lívia Villas Boas/CBF pic.twitter.com/Xp9lmPWIb1 ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 24, 2025

Como chegam as seleções?

A França vem embalada por sete vitórias consecutivas em 2025, incluindo goleadas sobre Islândia, Suíça, Noruega, Bélgica e outras seleções europeias. No último amistoso, aplicou 5 a 0 na Bélgica. A equipe é comandada por Laurent Bonadei e conta com nomes experientes como Karchaoui, Geyoro e Katoto.

Já o Brasil chega ao confronto com três vitórias em quatro amistosos disputados este ano: 2 a 1 e 3 a 1 contra o Japão, 2 a 1 diante dos Estados Unidos e uma derrota por 2 a 0 também para as norte-americanas. O técnico Arthur Elias busca consolidar sua formação ideal antes da estreia na Copa América, marcada para o dia 13 de julho, contra a Venezuela.

Entre os destaques brasileiros estão a craque Marta, que voltou à seleção após anunciar uma despedida simbólica, e a jovem promessa Jhonson, de 19 anos. Ambas estão entre as 23 convocadas para o torneio continental.

FICHA TÉCNICA



FRANÇA X BRASIL

Local: Stade des Alpes, Grenoble (França)



Data: Sexta-feira, 27 de junho de 2025



Horário: 16h10 (de Brasília)



Árbitragem: ainda não divulgado

FRANÇA: Picaud; Élisa de Almeida, Bathy, Sombath e Karchaoui; Geyoro, Jean-François, Malard; Bacha, Kelly Gago e Katoto.



Técnico: Laurent Bonadei

BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane; Fê Palermo, Duda Sampaio, Angelina, Marta; Kerolin, Dudinha e Luany (ou Jhonson).



Técnico: Arthur Elias