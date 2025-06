Fortaleza anuncia renovação com o meia Tomás Pochettino

Nesta quinta-feira, o Fortaleza anunciou a renovação de contrato com o meio-campista Tomás Pochettino até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O vínculo anterior se encerraria no fim da atual temporada.

"Um jogador muito identificado com o clube, foi Pentacampeão Cearense, finalista da Copa Sul-Americana, participou de campanhas importantes, foi muito bem em grandes jogos, principalmente em jogos internacionais, onde ele tem um destaque especial, mas também na Série A fez jogos muito bons. Um atleta que entende o que é o Fortaleza e escolheu ficar aqui perto de um momento que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas ele deu preferência ao Fortaleza, escolheu permanecer", comemorou Marcelo Paz, CEO do clube.

Tomás Pochettino fechado com o Leão até 2027! ? O Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação contratual do meio-campista Tomás Pochettino até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O acordo anterior se encerraria no fim da atual temporada. Desde 2023 vestindo... pic.twitter.com/QYjYOd3Li8 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) June 26, 2025

Desde junho de 2023, no Leão do Pici, o argentino soma 155 jogos, com 14 gols e 25 assistências. No período, Pochettino conquistou o Campeonato Cearense 2023 e a Copa do Nordeste de 2024.

"Hoje quando assinou o contrato, na formalização do ato, eu vi os olhos dele brilhando, a alegria de renovar com o Fortaleza. Um jogador que tem boas funções em campo, pode jogar como meia, segundo volante, mais aberto pela direita, onde fez boas partidas também. Tem capacidade, pulmão, chute, finalização, assistências e está muito comprometido com essa nossa retomada agora no segundo semestre. Estamos felizes e o professor Vojvoda também está feliz", encerrou o CEO.

Fortaleza: Próximo confronto

O Fortaleza de Tomás Pochettino volta aos gramados no dia 9 de julho (uma quarta-feira), contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.