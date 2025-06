Fluminense vive expectativa pelo retorno de Soteldo para as oitavas de final do Mundial de Clubes

O Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes e vai encarar a Inter de Milão, na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. A equipe carioca vive a expectativa pelo retorno de Yeferson Soteldo.

O atacante venezuelano foi contratado junto ao Santos especialmente para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, Soteldo sentiu dores na coxa esquerda durante a partida entre Venezuela e Uruguai, no dia 10 de junho, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Quatro dias depois, o Fluminense divulgou que o jogador tinha sido diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda de grau 2. De acordo com o clube, a previsão inicial era de que Soteldo perderia toda a fase de grupos do Mundial de Clubes.

O jogador viajou com a delegação do Fluminense para os Estados Unidos, onde está realizando tratamento com a fisioterapia da equipe.

O Fluminense Football Club vai enfrentar a @Inter nas oitavas de final da @FIFACWC ! PRA CIMA, FLUZÃO! ?????? Assista a todos os jogos do Fluminense no app da @DAZNFootball! pic.twitter.com/9x1ExDUZ4n ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 26, 2025

Se a gente não tivesse feito o exame, talvez, por estar acostumado a jogar com dores, ele até aumentasse a gravidade dessa lesão. É uma lesão pequena, está sendo tratada em três períodos, a gente tem até a esperança de que ele consiga jogar no Mundial", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em entrevista à ESPN.

O Fluminense terminou a fase de grupos do Mundial de Clubes na vice-liderança do grupo F, com cinco pontos conquistados, atrás apenas do Borussia Dortmund.