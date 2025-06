Flamengo inicia preparação para duelo com o Bayern pelo Mundial

Nesta quarta-feira, o Flamengo iniciou a preparação para o duelo com o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

De olho nas oitavas da @FIFACWC, o Mengão iniciou a preparação para enfrentar o Bayern de Munique, nesta quarta (25)! ????#TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/Dty6eVt3LI ? Flamengo (@Flamengo) June 26, 2025

No primeiro treino voltado para o confronto com o Bayern, o Flamengo não contou com os titulares da última partida, quando o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC. Na ocasião, Filipe Luís optou por rodar o elenco e escalou um time misto.

Na partida contra o Los Angeles FC, Filipe Luís escalou apenas cinco titulares: Rossi, Léo Ortiz, Alex Sandro, Arrascaeta e Luiz Araújo. Esses atletas devem participar do treinamento desta quinta-feira.

O Flamengo realizará mais três treinamentos em Orlando antes de viajar para Miami, palco das oitavas de final do Mundial. Caso o Rubro-Negro vença o Bayern de Munique, enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Inter Miami nas quartas de final.

Confira a programação do Flamengo para esta semana:

25/06 (quarta-feira, às 19h): Treino

26/06 (quinta-feira, às 17h30): Treino

27/06 (sexta-feira, às 17h30): Treino

28/06 (sábado, às 09h30): Treino

28/06 (sábado, às 15h): Voo para Miami

29/06 (sábado, às 18h15): Entrevistas pré-jogo

29/06 (domingo, às 17h): Jogo contra Bayern de Munique

*Todos os horários estão no fuso de Brasília.