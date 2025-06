Estêvão lida com momento de ansiedade no Palmeiras e mira primeiro gol no Mundial antes de despedida

As declarações de Estêvão após o empate do Palmeiras por 2 a 2 contra o Inter Miami sobre a dificuldade de manter a cabeça focada no atual clube ás vésperas de se apresentar ao Chelsea, repercutiu principalmente entre os torcedores, que questionaram o desempenho do camisa 41 nas rodadas iniciais da Copa do Mundo de Clubes.

O jogador de 18 anos tenta lidar com o momento de ansiedade e mira o primeiro gol na competição antes de se despedir. Ele tem mais uma chance neste sábado, em duelo decisivo, contra o Botafogo, pelas oitavas de final. A bola rola às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Essa será a última chance do atleta conquistar um título pelo Verdão depois do vice no Campeonato Paulista nesta temporada. Pelo profissional, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023, tendo estrado na última rodada, e o Estadual de 2024, quando começou a se firmar entre os titulares.

Apesar de ter sido sincero sobre manter a cabeça no Verdão, Estêvão garantiu que tem deixado tudo de si em campo para ajudar o Palmeiras no Mundial. O camisa 41 foi titular na equipe de Abel Ferreira nos três compromissos: contra Porto (0 a 0), Al Ahly (2 a 0) e Inter Miami (2 a 2).

Desses, ele atuou durante os 90 minutos apenas neste último. Nos outros dois, acabou sendo substituído na segunda etapa. No duelo contra o Al Ahly, na segunda rodada, a transmissão flagrou a insatisfação do atacante ao ser substituído. Ao fim do confronto, Estêvão explicou a reação.

"Nenhum jogador gosta de sair do jogo. Eu estava me sentindo muito bem, feliz, criando chances de ataque, mas o Abel sabe de tudo. Confio no trabalho dele, e se ele acha que essa decisão foi para ajudar o time, então fico feliz", disse.

Nesta temporada, Estêvão atuou em 35 partidas e marcou 11 gols, sendo o artilheiro da equipe no ano, ao lado de Flaco López. Além disso, também soma cinco assistências.

Estêvão se apresenta ao Chelsea após o Mundial

Estêvão foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea em junho de 2024 uma negociação que poderia chegar até 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 392,2 milhões), ainda aos 17 anos. Ele só poderia se juntar ao elenco londrino depois de completar 18 anos, o que aconteceu em abril. As equipes definiram, ainda, que o atacante se apresentaria apenas após a disputa da Copa do Mundo de Clubes.