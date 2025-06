Ex-base do Arsenal e pai paulista: o inglês que defende o Brasil na esgrima

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Dominic de Almeida sonhou em ser jogador de futebol e citou Kaká como inspiração na posição em que atuava. Enveredou, porém, no caminho da esgrima. Essa história poderia ser uma dentre várias se não fosse por uma curiosidade: é a primeira temporada dele como atleta brasileiro.

Nascido em Londres e com pai natural de São Paulo, Dominic se naturalizou e, recentemente, passou a defender o time verde e amarelo. Ele, inclusive, integra a equipe que disputa o Pan-Americano da modalidade, que ocorre no Rio de Janeiro.

Mudei minha nacionalidade no começo desta temporada. Meu pai [Luiz de Almeida] é brasileiro, de São Paulo, e tenho muitos familiares lá. Estou muito feliz em representar o Brasil. Me sinto brasileiro, cresci em uma casa bem brasileira. Este é o meu primeiro Pan e é bem animador já ser em casa.

Dominic começou na esgrima por indicação da mãe, que já havia praticado o esporte. Por um tempo, conciliou com os compromissos com o futebol — atuava na base do Arsenal, clube do coração. "Tinha uma escolinha perto da minha casa. A minha mãe foi atleta [de esgrima] na faculdade, mas nada muito sério. Ela me falou para ir lá testar. Eu já tinha passado por alguns esportes e resolvi tentar".

Na disputa individual de florete do Pan-Americano, Dominic ficou nas oitavas de final, após derrota para o colombiano Miguel Grajales, por 15 a 11.

Dominc de Almeida em duelo durante o Pan-Americano de Esgrima Imagem: Augusto Bizzi / CBE

Ele já defendeu a seleção da Inglaterra e esteve em torneios como o Europeu sub-20, Copa do Mundo sub-20 e a Universíade. "A Universíade foi muito legal, parece muito com as Olimpíadas. A cerimônia de abertura foi algo incrível. E, para mim, essas competições nos preparam para esses grandes torneios".

Dominic decidiu vestir as cores do Brasil após refletir durante um período de tratamento de uma grave lesão. "Quando voltei, sabia que seria um processo difícil porque teria de passar pela qualificação, e a seleção brasileira é muito forte. Mas deu certo. Agora, temos o Mundial".

Aos 26 anos, ele responde rapidamente sobre os objetivos que tem pela frente. "O meu sonho são as Olimpíadas. Quero estar nas Olimpíadas, ganhar medalhas e representar o Brasil".

Futebol x esgrima

O esgrimista é sincero ao falar sobre os primeiros passos na modalidade. "Eu tinha 9 anos e, no começo, não gostei tanto (risos). Eu gostava de futebol, estava na base do Arsenal e esse era o meu sonho".

"Com 14 anos, chegou um momento em que tive de decidir entre o futebol e a esgrima. Nesta época, estava bem na esgrima e gostei de ganhar. Futebol era mais difícil. Então, fui para a esgrima e depositei toda a minha energia nisso".

Mas quando o assunto é futebol, Dominic tem como ídolo um carrasco do Brasil. "Sempre acompanhei o futebol brasileiro e os jogadores, mas, como torcedor do Arsenal, Thierry Henry é o meu ídolo".

O francês defendeu o clube inglês entre 1999 e 2007, quando viveu o auge da carreira. Neste período, foi nome importante nas conquistas de edições do Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra. Ele ainda voltou ao Arsenal em um breve empréstimo junto ao New York Red Bulls, em 2012. Henry foi o autor do gol que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2006.

Estudante de psicologia

Dominic estudou psicologia em Goldsmiths, Universidade de Londres, e leva ensinamentos para o esporte. "Para mim, a coisa que achei mais importante foi ter uma rotina, controle das coisas que se pode controlar. No jogo, tem muitas coisas, árbitros, torcedores, pressão... Mas a rotina ajuda um pouco mais para ficar focado".