Em busca de recuperação, Johnny Walker encara rival embalado no UFC China

Depois de ser obrigado a cancelar duas lutas em sequência, em ambos os casos por lesão, Johnny Walker já tem um novo compromisso marcado no octógono mais famoso do mundo. Na noite da última quarta-feira (25), Dana White, presidente do Ultimate, anunciou que o meio-pesado (93 kg) brasileiro fará a luta principal do próximo UFC China, previsto para acontecer no dia 23 de agosto, em Xangai (CHN), contra o lutador da casa Zhang Mingyang.

O confronto vai colocar frente a frente o 12º (Johnny) e o 14º (Zhang) colocados no ranking meio-pesado do Ultimate. Apesar da proximidade na tabela de classificação da categoria, os dois lutadores vivem momentos distintos em suas carreiras. O brasileiro precisa deixar uma incômoda marca para trás e voltar a vencer, enquanto o atleta chinês tem como objetivo manter sua ascensão dentro da divisão.

Após engatar uma sequência positiva e, inclusive, se aproximar de uma disputa pelo cinturão até 93 kg da organização, Johnny Walker convive agora com um incômodo jejum de vitórias. Nos últimos três compromissos pelo UFC, o brasileiro soma um 'no contest' (luta sem resultado) e duas derrotas por nocaute consecutivas. Assim, caso ainda tenha pretensões de chegar ao topo da divisão, um triunfo sobre o rival chinês no dia 23 de agosto passa a ser imperativo.

Por outro lado, Zhang Mingyang iniciou sua trajetória na entidade de forma extremamente promissora. Contratado através do programa 'Road to UFC', o chinês venceu seus três primeiros compromissos no octógono de forma avassaladora, por nocaute, diante de adversários de renome, como Brendson Ribeiro e Anthony Smith. Caso amplie sua boa fase com um triunfo sobre Johnny Walker em agosto, 'Mountain Tiger' deve se aproximar do top 10 da categoria.

'Co-main event'

Além da luta principal, o 'co-main event' do UFC China também foi divulgado por Dana White na quarta-feira. E dois tops do peso-pena (66 kg) foram os escolhidos para atuar neste combate. Números seis e nove do ranking até 66 kg do Ultimate, Brian Ortega e Aljamain Sterling medirão forças no próximo dia 23 de agosto, em Xangai.

