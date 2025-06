Duelo do Mundial vira tira-teima de 'neo-rivalidade' Palmeiras-Botafogo

Abel Ferreira já deu o tom: "assinaria enfrentar o Botafogo" no Mundial. Mas torcedores do Botafogo não ficam atrás e também mostram-se felizes da vida por pegar o Palmeiras nas oitavas de final.

Depois de quase cinco décadas sem grandes duelos de relevância, Palmeiras e Botafogo fizeram nos últimos anos alguns dos maiores e mais relevantes jogos do futebol brasileiro. E o grande tira-teima está marcado para sábado, quando eles se enfrentam na Filadélfia para definir um classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa - quem passar pode até ser o único brasileiro nas quartas, já que Flamengo e Fluminense terão jogos duros contra Bayern e Inter de Milão, respectivamente.

Se o futebol brasileiro foi marcado por rivalidades interestaduais esporádicas ao longo da história, a mais nova é entre os dois clubes. E o primeiro capítulo foi o famoso 3 a 1 para o Botafogo no Nilton Santos, com pênalti à disposição para Tiquinho Soares, que acabaria virando 3 a 4 no "jogo de Endrick". A partir daquela virada surreal, o Palmeiras partiu para o título brasileiro, deixando o Botafogo a ver navios.

A reta final daquele campeonato de 2023 gerou também acusações nunca comprovadas por parte de John Textor, que disse que alguns jogos haviam sido armados para favorecer o Palmeiras - e gerou indignação em Leila Pereira, mandatária palmeirense, que anunciou publicamente a abertura de um processo contra o norte-americano.

No ano passado, no entanto, o Botafogo se vingou do Palmeiras com juros e correção monetária. Venceu as duas partidas pelo Brasileiro, e a segunda delas, em novembro, no Allianz, representou o encaminhamento do título nacional. Pela Libertadores, um vitória no Rio e um empate em São Paulo fizeram o Botafogo avançar no mata-mata e caminhar rumo ao título inédito.

No total, em sete duelos de 2023 para cá, foram quatro vitórias do Botafogo, dois empates e apenas uma do Palmeiras - a do jogo de Endrick.

Naquele jogo de 2023, entraram 15 atletas em campo pelo Botafogo, contando titulares e substitutos. Só dois continuam no clube: Marlon Freitas e Marçal. O Palmeiras também mudou bastante, mas ainda seguem Wévertom, Gustavo Gómez, Murilo, Richard Ríos, Piquerez e Raphael Veiga. Já em relação ao último jogo de 2024, as coincidências são maiores, e o Botafogo já é um time quase idêntico - as exceções são Almada e Luis Henrique, que foram negociados. Dos palmeirenses que atuaram naquela tentativa de vencer o rival no Allianz e partir rumo a mais um título, só saíram do clube Rony, Vitor Reis e Caio Paulista.

No último dia 30 de março, um empate sem gols em São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, marcou a estreia de Renato Paiva no comando técnico do Botafogo.

O time do Glorioso que irá a campo no sábado pelo Mundial, na Filadélfia, só não terá Gregore (suspenso) e Patrick de Paula, em relação ao jogo de março. Allan entrará como volante, e a outra vaga pode ser ocupada por Nilton, no meio, ou por um jogador mais ofensivo. Já o Palmeiras atuou naquela partida com Murilo e Micael na zaga. Murilo, machucado, dificilmente voltará a jogar no Mundial e pode ser substituído exatamente por Micael, que faria dupla ao lado de Gómez.