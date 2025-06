Diretor do Arouca se revolta com o Santos pela dívida por João Basso

Condenado a pagar 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões) ao Arouca pela dívida na contratação de João Basso, o Santos apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte para evitar um transfer ban nesta janela. A atitude, no entanto, revoltou Joel Pinho, diretor-geral do clube português.

Para ele, o intuito do Santos ao acionar este recurso é apenas atrasar ainda mais o pagamento da dívida. Em entrevista ao ge, o dirigente demonstrou irritação com a situação.

"É inaceitável uma equipe que tem Neymar e contratou o Benjamín Rollheiser por 12 milhões de euros na última janela não ter 2,5 milhões de euros para pagar o que deve. Usar o CAS para ganhar tempo é algo que não é de clube sério. É inacreditável", disse.

Segundo o departamento jurídico, um novo julgamento demorará de seis meses a um ano para ser definido. Com isso, a Fifa não pode aplicar o transfer ban, que impediria o Peixe de contratar novos jogadores.

O Santos pagou apenas 500 mil euros da dívida. Hoje, com multas e juros, a quantia alcançou os 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões).

Tentativa de acordo

Segundo Joel Pinho, a diretoria do Santos ofereceu realizar o pagamento em 12 vezes, já que enfrenta crise financeira, mas o Arouca não aceitou a proposta.

"Depois da decisão da Fifa o Santos tentou fazer um acordo, mas esse acordo em nada defendia os nossos interesses. O Arouca não é nenhum banco. A dívida já tem dois anos. Não faz sentido pagamento parcelado" concluiu o diretor.