Cristiano Felício volta ao Brasil e acerta com Sesi Franca

Cristiano Felício definiu sua volta ao basquete brasileiro. O pivô mineiro assinou com o Sesi Franca Basquete e vai reforçar o garrafão do atual tetracampeão do NBB na temporada 2025/2026.

Felício, de 2,10m, retorna ao país após dez anos divididos entre NBA (seis anos no Chicago Bulls), Alemanha (Rathiopharm Ulm), Espanha (Covirán Granada) e Japão (Sendai 89ers), além da experiência com a Seleção Brasileira, incluindo duas participações em Jogos Olímpicos (Rio-2016 e Paris-2021).

O pivô, que vai vestir a camisa número 6, só deve se apresentar após a Copa América, que será disputada de 22 a 30 de agosto, na Nicarágua.

"Estou muito feliz em voltar a jogar no Brasil, em voltar para defender um clube tão vencedor, de tanta tradição como é o Sesi Franca. Venho de boas temporadas, esses anos que passei na NBA e no basquete internacional me fizeram um jogador melhor, mais completo, e quero ajudar Franca a seguir conquistando títulos. Conheço a maioria dos jogadores do elenco, joguei ao lado de muitos, e estou muito animado para entrar no Pedrocão e sentir o calor da torcida", disse Felício.

Felicio traz mais força a Franca

A chegada do reforço proporciona um sentimento de animação no Sesi Franca. "O Felício é um jogador que, além da experiência, tem muita qualidade dentro daquilo que a gente precisa na posição que joga. Então, ele vem para somar muito, além de ser uma pessoa sensacional", afirmou o técnico Helinho Garcia.

Na carreira de Felicio, destaque para a conquista da NBA Summer League pelos Bulls (2016), o bicampeonato do NBB, o título da Liga das Américas e a conquista do Intercontinental, em 2014, quando venceu o Maccabi Tel Aviv.